Galatasaray'da son dönemin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına 4 kat zam yapılıyor
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Galatasaray'da son dönemin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına 4 kat zam yapılıyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Galatasaray'da Brezilyalı savunmacı Marcao'yu affeden yönetim, olayda büyük mağduriyet yaşayan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'na da zam yaparak gönlünü almayı hedefliyor. 900 bin TL garanti parayla oynayan ve takımın en az kazanan ismi olan Kerem'in ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek, sözleşmesine 20 milyon euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

Galatasaray'da sıra iç transfere geldi ve bu ay içerisinde somut adımlar atılacak. Marcao'yu affeden sarı-kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktürkoğlu'nun da gönlünü alacak.

SERBEST KALMA MADDESİ 20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNE ÇIKARILACAK

900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak. Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına, 20 milyon euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

PİYASA DEĞERİ OLDUKÇA ARTTI

Geçtiğimiz sezonun başında 200 bin euro piyasa değeri olan oyuncu, geride kalan sürede değerini katlayıp 3.5 milyon euroya ulaştı.

Galatasaray'da son dönemin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına 4 kat zam yapılıyor
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Galatasaray'da son dönemin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına 4 kat zam yapılıyor - Haberler Spor
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