Galatasaray'da son dönemin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına 4 kat zam yapılıyor

Galatasaray'da Brezilyalı savunmacı Marcao'yu affeden yönetim, olayda büyük mağduriyet yaşayan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'na da zam yaparak gönlünü almayı hedefliyor. 900 bin TL garanti parayla oynayan ve takımın en az kazanan ismi olan Kerem'in ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek, sözleşmesine 20 milyon euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.