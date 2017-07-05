Galatasaray'da Sneijder Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ve bugün başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı.



Görüşmede Sneijder'in ayrılmak için bonservisinin yanı sıra 2 milyon avro istediği, sarı-kırmızılı yönetimin ise geçen sezon Hollandalı futbolcuya kesilen 2.2 milyon avroyu talep ettiği bildirildi.



Tarafların yarın tekrar bir araya geleceği öğrenildi.



Serhan TÜRK - BRATİSLAVA / DHA