Galatasaray'da Sneijder Defteri Kapanmak Üzere

Teknik direktör İgor Tudor'un ve yönetimin gözden çıkardığı Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçında İsveç'in Östersunds maçında vatandaşı Nigel de Jong ve Hakan Balta ile birlikte UEFA listesine alınmadı.



Galatasaray takımının Slovakya'da yaptığı kampa özel izin alarak gelmeyen ve çalışmalara katılmayan Sneijder, geçtiğimiz günlerde başkan Dursun Özbek ile menajerleri vasıtasıyla görüşüp, bonservisi ve bu yıl alacaklarını istemişti. Galatasaray yönetimi de sarı kart cezası olan 2.2 milyon euro'yu istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı. UEFA listesinde olmayan yıldız futbolcunun Galatasaray'da geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak



KALECİ CENK GÖNEN İSPANYA YOLCUSU



Bu arada takımda fazla şans bulamayan kaleci Cenk Gönen, İspanya'nın Malaga Kulübü'ne transfer oldu.



Serhan TÜRK - BRATISLAVA / DHA