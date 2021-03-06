Galatasaray'da Sivasspor maçının şifreleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray'da Sivasspor maçının şifreleri

06.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:03
Galatasaray'da Sivasspor maçının şifreleri

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 8 maç sonra gelen mağlubiyetin ardından oyun anlayışında değişikliğe gidiyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 8 maç sonra gelen mağlubiyetin ardından oyun anlayışında değişikliğe gidiyor.Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray, hem Ankaragücü maçındaki kaybı telafi etmek hem de taraftarını mutlu eden bir oyun ortaya koymak istiyor. Alanyaspor, BB Erzurum ve Ankaragücü maçında gösterilen performans ne teknik heyeti ne de taraftarı mutlu etmişti. Mostafa Mohamed'in cezalı olduğu maçta mecburi olarak ilk 11'de değişikliğe gidecek sarı-kırmızılı ekipte  tercih değişikliklerinin de gelmesi bekleniyor.FEGHOULI SAHAYAGalatasaray'da sakatlıktan kurtulduktan sonra süre olan Sofiane Feghouli'nin takımın beyni olarak ilk 11'e yerleşmesi planlanıyor. Hücum organizasyonlarına liderlik etmek isteyen Cezayirli futbolcu, Galatasaray'daki ilk iki sezonunda son haftalarda koyduğu performansla büyük alkış toplamıştı.OYUN TAYLAN'I ÇAĞIRIYORGalatasaray'da Fenerbahçe maçından bu yana yedek kulübesine çekilen Taylan Antalyalı'nın artık ilk 11'e yeniden monte edilmesi planlanıyor. Özellikle üretkenlik konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da oyun Taylan'ı çağırıyor.FALCAO HAZIRGalatasaray'da Ankaragücü maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Radamel Falcao, Sivasspor maçında forma bekliyor. Kolombiyalı futbolcu doğrudan sahada olmaya artık hazır.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor: "Muslera, Linnes, Luyindam, Marcao, Ömer, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Onyekuru, Falcao."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'da Sivasspor maçının şifreleri - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:06:11. #1.15#
title