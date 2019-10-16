Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları

16.10.2019 13:16

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın ana bölümünde 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Radamel Falcao ve Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi. Christian Luyindama, kondisyona ve saha adaptasyonuna yönelik özel bir çalışma üzerinde durdu. Emre Akbaba da salonda kuvvete ve sahada topla adaptasyona yönelik bir çalışma uyguladı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA