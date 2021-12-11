Galatasaray'da Sivas mesaisi başladı

SİVAS (DHA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana kuvvet çalışması ve ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünden sonra son oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da Sivas'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.