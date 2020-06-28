Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçında sarı kart sınırında olan Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli kart görmedi.

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçında sarı kart sınırında olan Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli kart görmedi.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da maç öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Ömer Bayram, Jean Michael Seri ve Sofiane Feghouli sınırda olan isimlerdi. Bu 3 futbolcu, turuncu-lacivertliler karşısında sarı kart görmedi ve 30. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor müsabakası öncesinde cezalı duruma düşmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA