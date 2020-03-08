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Galatasaray, Adem Büyük, Sivasspor, Spor

Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, kart görmedikleri için gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

08.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:16
Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, kart görmedikleri için gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.


Galatasaray'da Sivasspor karşılaşması öncesinde Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakaya Feghouli ile Donk 11'de başlarken, Adem ise sonradan dahil oldu. 3 futbolcu da karşılaşmayı kart görmeden tamamladı ve gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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