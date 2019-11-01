Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı
Galatasaray'da sağ bek Şener Özbayraklı, Rizespor maçının 51. dakikasında sakatlandı ve yerini Mariano'ya bıraktı.
Galatasaray'da sağ bek Şener Özbayraklı, Rizespor maçının 51. dakikasında sakatlandı ve yerini Mariano'ya bıraktı.
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında Şener Özbayraklı sakatlandı. Şener, müsabakanın 51. dakikasında sağ kanatta bir pozisyon sonrası yer kaldı. Oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki futbolcunun sağ baldırından sakatlık yaşandığı gözlendi.
Mücadeleye 11'de başlayan başarılı futbolcuyu yerini 54. dakikada Brezilyalı futbolcu Mariano'ya bıraktı. Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Şener Özbayraklı, 4 resmi maçta görev aldı. - İSTANBUL