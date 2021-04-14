Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

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Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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