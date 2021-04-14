Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü'nde olağan seçim kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Galatasaray Kulübü'nde olağan seçim kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı