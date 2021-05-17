Galatasaray'da seçim ne zaman? 2021 Galatasaray SK Başkanlık seçimi ne zaman?

Galatasaray'da Mayıs 2021'de yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi adaylar belli olmaya başladı. Şu ana kadar 4 isim, resmen adaylığını duyurdu. Galatasaray Başkan Adayları listesi 2021 belli oluyor. Peki Galatasaray'da seçim ne zaman? 2021 Galatasaray SK Başkanlık seçimi ne zaman? Galatasaray Başkanlık seçimi adayları kimler?

2021 Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi, seçimli olağan genel kurulda 38. Galatasaray Başkanını belirlemek için yapılacak olan seçimdir. Galatasaray Başkanının belli olacağı seçim büyük bir merakla bekleniyor. Galatasaray'da seçim ne zaman? 2021 Galatasaray SK Başkanlık seçimi ne zaman?

2021 GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğüne göre başkan adayı olabilmek için genel kurula katılma hakkına sahip en az 100 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Divan Kurulu Başkanlığına önermesi gerekir.

Renk seçimi 7 Mayıs'ta yapılacak. Bu sebeple adaylar en geç 7 Mayıs saat 18.00'e kadar listelerini iletti.

Galatasaray yönetimi, 5 Mayıs 2021 tarihinde 22/29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimi, pandemi önlemleri sebebiyle en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal etti. Bu nedenle başkanlık seçimi 29 Mayıs'a ertelendi.

BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sosyal medya hesabından seçim hakkında açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti;

Hocamızın kontratı 31 Mayıs'ta bitiyor. Belli ki bu yönetimle çalışmayacak. 26 Mayıs'ta Manchester United kazanamazsa 20 Temmuz'da ön eleme oynayacağız. Ne zaman kadro kurup, ne zaman kampa gireceğiz? Geleceğimizi yok etmeyin.

"Genel kurullar 01 Haziran sonrasına ertelendi. Tüzüğün 33. Maddesi uyarınca seçimli olağan genel kurulu en yakın tarih olan 05 Haziran Cumartesi gününe erteleyin. Kamu "İptal yok, erteleme var" diyor. Galatasaray'ımızın ayarlarıyla artık daha fazla oynamayın İPTALİ İPTAL EDİN."

2021 GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi 4 aday listesini divan kuruluna teslim etti.

Eşref Hamamcıoğlu

Burak Elmas

Metin Öztürk

Işın Çelebi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.