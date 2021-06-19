Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı
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Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı

Galatasaray'da seçim kuyruğu İstiklal Caddesi'ne taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni başkanının belli olacağı seçimde oy kullanmak isteyen sarı-kırmızılı üyelerin oluşturduğu kuyruk İstiklal Caddesi'ne taştı.

Galatasaray'ın yeni başkanının belli olacağı seçimde oy kullanmak isteyen sarı-kırmızılı üyelerin oluşturduğu kuyruk İstiklal Caddesi'ne taştı.

Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sabah 10.00'da başladı. 15.00'e kadar oylarını kullanmak zorunda olan sarı-kırmızılı üyeler, Galatasaray Lisesi'ne girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İstiklal Caddesi'ne kadar taşan kuyruğun sonu adeta gelmek bilmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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