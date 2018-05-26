Galatasaray'da Seçim Günü! Başkan Bugün Seçilecek

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılıyor. Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu başkanlık için yarışan adaylar.

Kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçildi.

Kongrede, kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 181 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve oy kullanma işlemi başladı. Saat 15.00'te sandıklar kapanacak.

BAŞKANLIK İÇİN 4 ADAY

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda 4 başkan adayı yarışıyor. Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy istedi.

Genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz için gri, Dursun Özbek için sarı, Ozan Korkut için kırmızı, Ali Fatinoğlu için de mor renkli oy pusulalarını kullanıyor.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 adayın yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor:

MUSTAFA CENGİZ

Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.

DURSUN ÖZBEK

Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.

Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

OZAN KORKUT

Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.

Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.

ALİ FATİNOĞLU

Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

Başkan adayları, seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: EN ZOR DÖNEMDE YÖNETİMDEYDİK

"G.Saray'ın en zor dönemlerinde yönetimdeydik. 2.5 seneyi bütün olumsuzluklara rağmen G.Saray'a yakışır şekilde geçirdik. Yeni bir takım kurduk. Fatih Terim'i de getirdik ve Süper Lig'de şampiyonluk geldi. Ancak bu noktada kendime kahramanlık çıkarmıyorum, görevimiz bu."

OZAN KORKUT: TERİM'İ SPORTİF AŞ'DE İSTİYORUZ

"Spordan değer yaratmak durumundayız, gayrimenkullerimiz vardı, gitti. Sportif başarının lokomotifi futbol. Fatih Terim'i Sportif AŞ'de görmek istiyoruz, her işi en iyi bilene yaptırmak lazım. Oturacağız ve kendisinden daha fazla sorumluluk almasını isteyeceğiz."

MUSTAFA CENGİZ: TARAFTARIN SAĞDUYUSUNA İNANIYORUM

"Genel kurulun G.Saray'ın değerlerine, kültürüne ve tarihine bağlı bir şekilde geçmesini diliyorum. Taraftarımızın sağduyusuna inanıyorum. İtidal, sükunet diliyorum. Lütfen G.Saray'a yakışır bir vakar ve asaletle seçimlerimizi bitirelim."

ALİ FATİNOĞLU: 47 PROJEMİZ VAR

"Diğer 3 adayın gelirlerin artması, giderlerin indirilmesiyle ilgili planlarını hiç görmedim. Biz ise 47 tane proje hazırladık. Bunlara uygun, hepsi genel kurulda önemli mevkilerde ve ekonomik durumu iyi olan bir kadro oluşturduk."