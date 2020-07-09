Galatasaray'da savunma sorunu! Son yılların en kötüsü... Galatasaray, pandemi arası sonrası Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı oldu.

Galatasaray, pandemi arası sonrası Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı oldu. Koronavirüs arasından sonra kötü bir performans sergileyen sarı kırmızılılar son 5 maçta kalesinde tam 13 gol gördü. G.SARAY'IN SON 5 MAÇI Çaykur Rizespor: 0-2 Gaziantep FK: 3-3 Başakşehir: 1-1 Trabzonspor: 1-3 Alanyaspor: 1-4 Kaynak: Hürriyet