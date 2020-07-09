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Galatasaray'da savunma sorunu! Son yılların en kötüsü...

Galatasaray, pandemi arası sonrası Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı oldu.

Galatasaray'da savunma sorunu! Son yılların en kötüsü...
09.07.2020 07:50 | Son Güncelleme: 09.07.2020 07:57

Galatasaray, pandemi arası sonrası Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı oldu.

Koronavirüs arasından sonra kötü bir performans sergileyen sarı kırmızılılar son 5 maçta kalesinde tam 13 gol gördü.

G.SARAY'IN SON 5 MAÇI

Çaykur Rizespor: 0-2

Gaziantep FK: 3-3

Başakşehir: 1-1

Trabzonspor: 1-3

Alanyaspor: 1-4

Kaynak: Hürriyet

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