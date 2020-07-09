Galatasaray'da savunma sorunu! Son yılların en kötüsü...
Galatasaray, pandemi arası sonrası Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı oldu.
09.07.2020 07:50 | Son Güncelleme: 09.07.2020 07:57
Galatasaray, pandemi arası sonrası Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı oldu.
Koronavirüs arasından sonra kötü bir performans sergileyen sarı kırmızılılar son 5 maçta kalesinde tam 13 gol gördü.
G.SARAY'IN SON 5 MAÇI
Çaykur Rizespor: 0-2
Gaziantep FK: 3-3
Başakşehir: 1-1
Trabzonspor: 1-3
Alanyaspor: 1-4
Kaynak: Hürriyet