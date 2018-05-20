Galatasaray'da Şampiyonluk Kutlamaları Başladı

Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, saat 19.05 itibariyle şampiyonluk kutlamalarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına başladı.

Türk Telekom Stadyumu'na gelen yaklaşık 35 bin taraftar, kutlamaları sabırsızlıkla beklerken, saatler tam 19.05'i gösterdiğinde coşku başladı.

Tribünlerden yakılan meşalelerle göz gözü görmezken, çalınan marşlara tribünler eşlik etti.

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