Galatasaray'da Sakatların Durumu Belli Oldu

Sarı-Kırmızılar, resmi siteden yaptığı açıklamayla, Eren Derdiyok'un sol dizinde esneme ve kemik iliği ödemi belirlenirken, golcü futbolcunun 1 hafta ila 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Belhanda'da da ise sol kalçada yumuşak doku ödemi tespit edildi. İki futbolcunun da Östersunds maçında forma giymesi zor gözüküyor.



Galatasaray Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu yurt dışı hazırlık kampı kapsamında Slovakya'nın Samorin kentinde bu sabah bir antrenman gerçekleştirdi.



45 dakika süren antrenmanda, Diosgyor ile yapılan hazırlık maçında oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Forma giymeyen ve az süre alan futbolcular ise fitness çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Igor Tudor öğleden sonrası için takıma izin verdi.



Östersunds maçında oynamaları beklenmiyor!



Hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eren Derdiyok ve Younes Belhanda'nın MR'ları çekilirken Eren Derdiyok'ta sol dizde esneme ve kemik iliği ödemi belirlendi. Younes Belhanda'nın ise sol kalçada ve çevresinde yumuşak dokularında ödem tespit edildi.



Eren Derdiyok'un 1 hafta ila 10 gün sahalardan uzak kalması beklenirken, Belhanda ile birlikte bu iki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds ile oynanacak ilk maçta forma giymesi zor gözüküyor.



Galatasaray, Slovakya'daki yaz kampına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.