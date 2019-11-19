Galatasaray'da sakatlar kervanına Lemina da eklendi

19.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:46

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken, Mario Lemina'nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sonraki bölümde koordinasyon, çabukluk, yön değiştirme, sürat ve rampada kuvvet çalışması yapıldı. İdman dayanıklılığa yönelik çeşitli oyunlarla devam etti. Sarı-kırmızılıların antrenmanı yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA