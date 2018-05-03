Galatasaraylı Mariano, Akhisar Maçında Yok
Beşiktaş maçında sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Mariano, Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları olan oyuncuların durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan İnce, Beşiktaş derbisinde sakatlık geçiren Mariano Filho'nun Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynamasının çok zor olduğunu dile getirdi.
İnce, aynı maçta Ryan Donk'un da ciddi bir sakatlık geçirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"MARIANO YOK, DONK KARARI SON ANDA VERİLECEK"
"Mariano'nun oynaması çok zor. Donk'un da oynaması zor. Donk'un ayak bileğinin iç yan bağında yırtık var. Donk ile ilgili kararımızı son anda vereceğiz. Bugün antrenmana çıktı ve bir süre takımla çalıştı. Yaptığı şey gerçekten kolay değil. Başka şartlarda Mariano ve Donk'un sezonu kapattığını söylerdik ancak bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Onların geri gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz."
"LINNES BANDAJLA OYNAYACAK"
Beşiktaş derbisinde sakatlanan Martin Linnes'in de büyük bir özveriyle takımdaki yerini aldığını aktaran İnce, "Linnes'in ayağında açılan yaradan parmağınızla aşil tendonuna dokunabiliyorsun. Çok özverili bir oyuncu. Her şeye rağmen antrenmanda olmak istedi. Özel bir bandaj yapıldı, onunla oynayacak." ifadelerini kullandı.
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Sanki yeni birşey gibi haber yapmışlar onun bu maçta olmayacağını zaten biliyoruz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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marıano değil bıze lınnes lazım. ona bışey olmasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Son zor macimiz. Evde zaten kaybetmeyiz malatyayi gomeriz arena da goztepe ise zaten artik ne ilerleyebiliyo ne geriye gidebiliyo hedefi kalmadi sezonu bitirelim kapatalim yeni sezona odaklanalim havasindalar ama akhisar maci cok zor ama onlarla bi hesabinizi var daha yedeklerlen bizi yendiler ama ilk 11 oynicaz bu sefer ve akhisar 3 gun sonra fenerle kupa finali oynicak rotasyon kadroyla cikabilir ama her ne olursa olsun kazanacagmizdan eminim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah nasip ederse kazanacağız.Hatanın telafisi yok çünkü.Hata yapma lüksümüzde kalmadıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır