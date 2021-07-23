Galatasaray'da sağ bek için Boey bir adım önde

Galatasaray'da sağ bek bölgesi için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'da sağ bek bölgesi için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Rennes ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey için teklifini yapan sarı-kırmızılı yönetim, bu oyuncunun transferini bitirememesi durumunda ise Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen için İtalyan ekibiyle tekrar masaya oturup girişimlerini sıklaştıracak.

Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında PSV'ye deplasmanda 5-1 yenilerek turu zora sokan Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı-kırmızılı ekip, sağ bek transferi konusunda da yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da sağ bek bölgesi için iki isim öne çıkmış durumda. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey için 1.5 milyon Euro + bonus teklif eden sarı-kırmızılı yönetim beklemeye geçti. Sarı-kırmızılı ekip, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen için de kapıları kapatmış değil. Oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Boey için yapılan teklif kabul edilmez ise Larsen için girişimlerini sıklaştıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk