Galatasaray'da Sacha Boey sakatlandı
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Galatasaray'da Sacha Boey sakatlandı

Galatasaray'da Sacha Boey sakatlandı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı'nda Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.

Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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