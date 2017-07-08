Galatasaray'da Sabri'nin Yerine İsim Bulundu!

Sağ bek transferi adına çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray, Sevilla'da forma giyen Mariano'ya talip oldu.



Sarı kırmızılılarda sağ bek mevkiisi için listenin 1 numaralı sırasına Brezilyalı futbolcu oturdu.



Igor Tudor, Sevilla'da forma giyen Mariano'nun kadroya katılmasını talep etti. Tudor, Başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün'e savunmanın yeni lideri olarak alınan Maicon'un da vatandaşı olan Brezilyalı Mariano ile de daha iyi bir uyum sağlayacağının altını çizdi. Sarı kırmızılılar, İspanyol kulübü ile resmi görüşmelere başladı.



Galatasaray, Sevilla ile 1 yıllık kontratı kalan Mariano için de İspanyol kulübüne 4 milyon euro ile teklifini yaptı. Geçtiğimiz sezon Sevilla forması ile 31 lig maçına çıkan Mariano, Şampiyonlar Ligi'nde 8 maça çıkarken toplam 43 karşılaşmada görev aldı. Mariano 4 asiste imza attı. Hürriyet



