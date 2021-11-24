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Galatasaray'da rota Avrupa'ya döndü

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Galatasaray'da rota Avrupa'ya döndü

Sarı kırmızılılar, Avrupa'da bambaşkaMarsilya galibiyeti, gruptan çıkma bileti demekDerbi yaralarını sarma fırsatıBoey ve Arda dışında eksik yokMarsilya'da önemli eksikSerhan TÜRK / - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, yarın Marsilya'yı konuk edecek.

Sarı kırmızılılar, Avrupa'da bambaşka

Marsilya galibiyeti, gruptan çıkma bileti demek

Derbi yaralarını sarma fırsatı

Boey ve Arda dışında eksik yok

Marsilya'da önemli eksik

Serhan TÜRK/ - Uefa Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, yarın Marsilya'yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter üstlenecek.

Ligde bir türlü istediği galibiyet serisini yakalayamayan ve 13 maçta 6 galibiyetle 8'inci sırada yer alan Galatasaray, Avrupa arenasında bambaşka bir performans sergiliyor. E Grubu'nda 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılı ekip, bu süreçte rakip ağları 3 kez sarsarken, kendi kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

MARSİLYA GALİBİYETİ, GRUPTAN ÇIKMA BİLETİ DEMEK

Sarı kırmızılılar, Marsilya'yı kendi sahasında mağlup etmesi halinde Fransız rakibi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkartacak ve ilk 2 sırada yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. Lazio ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçtan gelecek olası bir beraberlik ya da Lokomotiv Moskova galibiyeti halinde Galatasaray, Marsilya galibiyetiyle birlikte son maçlar öncesinde liderliği de garantilemiş olacak. Galatasaray, Lazio'nun olası Lokomotiv Moskova mağlubiyetinde Marsilya maçından beraberlikle ayrılması halinde de yine son maçlar öncesi liderliği garantileyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, içeride Marsilya, deplasmanda ise Lazio ile oynayacağı maçlardan birer puan çıkartması halinde de diğer maçlara bakmaksızın yine lider olarak adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

DERBİ YARALARINI SARMA FIRSATI

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında kendi sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisinden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve büyük bir yıkım yaşayan Galatasaray'da camia, Marsilya galibiyetine kilitlendi. Derbinin bir travmaya dönüşmemesi için yoğun çaba harcayan teknik heyet ve oyuncular, hem Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek için hem de Fenerbahçe mağlubiyetinin yaralarını sarmak için Marsilya maçına tam konsantre şekilde hazırlanıyor.

BOEY VE ARDA DIŞINDA EKSİK YOK

Galatasaray'da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera ise sarı kart ceza sınırında.

MARSİLYA'DA ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray'ın rakibi Marsilya'da ise takımın en önemli oyuncularından Dimitri Payet, son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fransız temsilcisinde Valentin Rongier de cezasından dolayı süre alamayacak. Milli futbolcu Cengiz Ünder ise kadrodaki yerini aldı.


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Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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