Galatasaray'da rota Avrupa'ya döndü

Sarı kırmızılılar, Avrupa'da bambaşka

Marsilya galibiyeti, gruptan çıkma bileti demek

Serhan TÜRK/ - Uefa Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, yarın Marsilya'yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter üstlenecek.

Galatasaray'ın rakibi Marsilya'da ise takımın en önemli oyuncularından Dimitri Payet, son oynadıkları Lokomotiv Moskova maçının son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fransız temsilcisinde Valentin Rongier de cezasından dolayı süre alamayacak. Milli futbolcu Cengiz Ünder ise kadrodaki yerini aldı.

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

Haberi Kaydet