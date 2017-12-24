Galatasaray'da Rodrigues Şoku! Sahayı Gözyaşlarıyla Terk Etti

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'da Garry Rodrigues şoku yaşandı. Karşılaşmaya 11 başlayan ve 19. dakikada gol atan Rodrigues, sakatlandı. Bir süre sahada sakatlığının durumunu anlamaya çalışan Rodrigues, oyuna devam edemeyeceğini anlayınca değiştirilmesini istedi. Müsabakanın 38. dakikasında sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada oyundan çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna dahil etti. Rodrigues, oyun alanından çıkarken, göz yaşlarına hakim olamadı.

LİGDEKİ İKİNCİ GOLÜNÜ ATMIŞTI

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues, Göztepe maçında attığı golle bu sezon ligde ikinci kez fileleri havalandırmayı başardı. Rodrigues, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından 11'de görevlendirildi. 27. Yaşındaki futbolcu, takımı 1-0 gerideyken, 19. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı. Başarılı futbolcu bu golle ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. Rodrigues, 3 de asist yapmıştı.

Garry Rodrigues, Göztepe maçı dahil bu sezon ligde 12 maçta görev aldı.