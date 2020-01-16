: Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki: 'Bu 'Zorlu' kafası'

16.01.2020 00:17 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:22

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"NET PENALTIMIZ..."



Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Lamı, cimi yok, bu akşam net bir penaltımız verilmeyerek galibiyetimiz önlenmiştir." şeklinde paylaşım yaptı.



"BU KADARI DA PES"



Galatasaray Kulübü Scout Şefi Emre Utkucan, "Bu kadarı da pes, kaç monitör, kaç açı lazım görmeniz için?" sözleriyle isyan etti.





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