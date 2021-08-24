Galatasaray'da Randers maçı hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da Randers maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Randers maçı hazırlıkları başladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray Futbol Takımı, 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Randers ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Randers ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında dün akşam Atakaş Hatayspor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Randers müsabakası öncesinde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Hatayspor karşılaşmasında tam süre alan oyuncular salonda ve sahada yenilenme hareketleriyle günü noktaladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda pas çalışmaları üzerinde durdu. Ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirilen idman, koşuyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Randers karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Galatasaray'da Randers maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Randers maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Randers maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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