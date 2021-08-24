Galatasaray'da Rander maçının hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da Rander maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Rander maçının hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanşında Randers'ı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanşında Randers'ı konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki gerçekleştirilen antrenmanda, Hatayspor maçında tam süre alan oyuncular günü salonda ve sahada yenilenme çalışmaları yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanma pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşuların ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Randers maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcusu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.


Galatasaray'da Rander maçının hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Rander maçının hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Rander maçının hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Galatasaray'da Rander maçının hazırlıkları başladı - Haberler Spor
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