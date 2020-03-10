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Radamel Falcao, Galatasaray, Ali Naci, Falcao, Spor

Galatasaray'da Radamel Falcao rüzgarının sırrı!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği ancak ilk haftalarda sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Radamel Falcao, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

10.03.2020 07:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 07:56
Galatasaray'da Radamel Falcao rüzgarının sırrı!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği ancak ilk haftalarda sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Radamel Falcao, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 8 kez ağları havalandırdı. Kolombiyalı'nın bu performansı, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik ekip için sürpriz olmadı.


İşte Falcao'nun yükselişinin sırları: · Fizik gücünü artırmak için her sabah antrenmandan saatler önce gelip hazırlanıyor. Yaptığı özel çalışmalar sonrasında da Florya'dan ayrılmayıp öğle yemeğini tesislerde yiyor. Antrenman günlerinde Florya'da ortalama 4-5 saat geçiriyor.


'Yıldız egosu' ve kaprisi yok


Her antrenman sonrası da takımdan ayrı olarak 1 saat özel olarak çalışıyor. Bireysel performans hocalarından aldığı programı harfiyen uygulayıp özel güçlendirme ve şut çalışması yapıyor.


Fizik gücünü yükseltirken uzmanların önerdiği özel beslenme programına da harfiyen uyuyor.


Sezon başına göre 3 kilo vermiş ve daha fit bir hale gelmiş durumda...


Arkadaşları ve teknik heyetle iletişimi çok iyi olan Falcao'nun 'yıldız egosu' ve kaprisi yok.


Falcao, profesyonelliğinin yanı sıra, kişiliği ve karakteri ile de Galatasaray'da teknik heyet, arkadaşlarından tam not almış durumda.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: Hürriyet

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