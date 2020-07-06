Galatasaray'da Radamel Falcao 16. kez tribüne çıktı! Galatasaray'ın bu sezon başındaki en büyük transferi, takımın da en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle yine kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın bu sezon başındaki en büyük transferi, takımın da en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle yine kadroda yer almadı. Ligin 28. haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Başakşehir'den sonra Trabzonspor'a karşı oynayamadı. Hafta içinde uygulanan yoğun tedaviye karşın dünkü maça yetişemeyen ve takımının ligdeki iki kritik maçında oynayamayan Falcao, bu sezon toplamda 16 maç oynayamadı. Kolombiyalı golcü maçı yedek kulübesinin arkasından izledi ve arkadaşlarına tribünden destek verdi.

Taylan üçüncü kez 11'de

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim Falcao'nun yokluğunda forvette Emre Akbaba'ya şans verdi. Birçok önemli futbolcusundan yoksun maça çıkan G.Saray'da Terim sürprize imza atmadı. Sekidika'yı tecrübe eksikliği nedeniyle yedek bırakan Fatih Terim, ilk 11'de Taylan Antalyalı'ya görev verdi.

Onyekuru'nun ayrılığı sonrasında sol kanatta Ömer Bayram'ı görevlendiren Fatih Terim stoperde ise sakatlığı geçen Marcao'yu oynattı. Taylan Antalyalı, bu sezon 3. kez bir lig maçına ilk 11'de başladı. Taylan daha önce Antalya ve G.Birliği maçlarına ilk 11'de başlamıştı.

Kaynak: Hürriyet