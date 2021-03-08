Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor
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Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor

08.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:21
Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor

Belhanda cezalı, Linnes kulübeyeFeghouli hazır değilFalcao sevinciSerhan TÜRK - Şampiyonluk yolunda MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Demir Grup Sivasspor karşısında da yara alan Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular kenetlendi.

Belhanda cezalı, Linnes kulübeye

Feghouli hazır değil

Falcao sevinci

Serhan TÜRK -

Şampiyonluk yolunda MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Demir Grup Sivasspor karşısında da yara alan Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular kenetlendi. Sarı-kırmızılılar yeni seriye hazırlanıyor.Süper Lig'in 29'uncu haftasında Sivasspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Sarı-kırmızılılar, bu sonuçların ardından liderliği de kaybetti. Ankaragücü maçı 11'inden biri mecburi toplamda 6 değişiklik yapan teknik direktör Fatih Terim'in kadro tercihleri de maç sonrası tartışılırken, kalan 12 maçla ilgili futbolcular ve teknik heyet kenetlenme yaşadı. Tüm maçlarını kazanıp şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, önümüzdeki hafta oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında da ilk 11'de değişiklikler yaşanacak.BELHANDA CEZALI, LİNNES KULÜBEYECezalı duruma düşen Belhanda'nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca yeni format üzerinde çalışma yapacak. Sivasspor maçında çok kritik hatalara imza Martin Linnes'e de kulübe yolu gözüktü. FALCAO SEVİNCİRadamel Falcao'nun Sivasspor maçına ilk 11'de başlayıp 2 gol kaydetmesi ise Sarı-kırmızılılar adına en sevindirici gelişme oldu. Mostafa Mohamed de bu maçla cezasını tamamlarken, iki santrforun da formda ve hazır olması teknik heyetin elini güçlendirdi. FEGHOULİ HAZIR DEĞİL

Sivasspor maçında sonradan oyuna dahil olan Sofiane Feghouli ise hazır bir görüntü vermedi. Son haftalara girilirken, Galatasaray'ın katkı beklediği Cezayirli futbolcuya özel antrenman programı planlanıyor.


Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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