Galatasaray'da Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı
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Galatasaray'da Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı

Galatasaray'da Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde 20 dakikalık ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Daha sonra sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik dörde dört ve beşe beş oyun oynandı. Ana bölümde dokuza dokuza çift kale maç yapıldı. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.

Yeni transfer Patrick van Aanholt, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.

Sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve Haziran ayı sonunda kasık fıtığı ameliyatı geçiren Taylan Antalyalı, takımla beraber antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarına cumartesi günü saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Galatasaray'da Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı
Galatasaray'da Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı
Galatasaray'da Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı
Galatasaray'da Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı
Galatasaray'da Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı
Galatasaray'da Patrick van Aanholt ilk kez takımla çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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