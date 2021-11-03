Galatasaray'da parola galibiyet

297 maçta 105 galibiyet

5 maçın 3'ünü kazanan Galatasaray

Serhan TÜRK/ - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında yarın 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.

Tedavileri devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'den yoksun olarak sahaya çıkacak Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçına Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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