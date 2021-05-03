Galatasaray'da parola 6'da 6'yı tutturmak

Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk umudu tükenmiş değilHalil parlamaya devam ediyorEmre Akbaba geri döndüSavunmaya alkışSERHAN TÜRK / İSTANBUL,- Galatasaray, Antalyaspor ve Konyaspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek son 3 maçında 3 galibiyet aldı.