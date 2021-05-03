Galatasaray'da parola 6'da 6'yı tutturmak
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Galatasaray'da parola 6'da 6'yı tutturmak

Galatasaray'da parola 6'da 6'yı tutturmak
Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK - Haberler | Güncel

Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk umudu tükenmiş değilHalil parlamaya devam ediyorEmre Akbaba geri döndüSavunmaya alkışSERHAN TÜRK / İSTANBUL,- Galatasaray, Antalyaspor ve Konyaspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek son 3 maçında 3 galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluk umudu tükenmiş değil

Halil parlamaya devam ediyor

Emre Akbaba geri döndüSavunmaya alkışSERHAN TÜRK/ İSTANBUL,- Galatasaray, Antalyaspor ve Konyaspor'un ardından Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek son 3 maçında 3 galibiyet aldı.Süper Lig'de son 3 maçı kalan sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Şampiyonluk ihtimali lider Beşiktaş'ın Hatayspor galibiyetiyle azalsa da sarı-kırmızılılar son nefese kadar mücadeleyi sürdürmek istiyor. Galatasaray, bu hafta Beşiktaş derbisine çok sıkı bir şekilde hazırlanacak.HALİL PARLAMAYA DEVAM EDİYORSarı-kırmızılıların, Championship ekiplerinden Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, parlamaya devam ediyor. Göztepe maçından bu yana mükemmel bir performans ortaya koyan Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasında gol perdesini açtı. Sağ ayağıyla kontrol ettiği topu muhteşem bir dönüş sonrası sol ayağıyla ceza sahası dışından uzak köşeye yollayıp muhteşem bir gol atan 1999 doğumlu futbolcu, teknik heyetten de büyük takdir aldı. Sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek Halil Dervişoğlu'nun gelecek sezon da Galatasaray'da oynaması çalışmalar başladı. Halil'in sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulmamıştı.EMRE AKBABA GERİ DÖNDÜSezon boyunca en çok eleştirilen oyuncuları başında gelen Emre Akbaba, son haftalarda Galatasaray'a hayat veriyor. Trabzonspor ve Konyaspor maçlarında attığı son dakikalar golleriyle sarı-kırmızılılara 4 puan kazandıran Emre, Gençlerbirliği karşısında da galibiyeti perçinleyen golü attı. Bu sezonki gol sayısını 5'e yükselten tecrübeli futbolcunun sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Emre ile ilgili Fatih Terim'in kararı olumlu. Mevcut yönetim Emre ile ilgili henüz net bir karar vermedi.SAVUNMAYA ALKIŞGalatasaray'da dikkat çeken unsurlardan biri de son 3 maçtaki savunma başarısı oldu. Sarı-kırmızılılar 3'te 3 yaparken kalesinde hiç gol görmedi. Marcao ile Donk ikilisi rakiplere duvar oldu.

Galatasaray'da parola 6'da 6'yı tutturmak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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