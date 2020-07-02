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Galatasaray'da Onyekuru krizi

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu kulübü Monaco geri çağırdı.

Galatasaray'da Onyekuru krizi
02.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 21:10

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu kulübü Monaco geri çağırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erdiği belirtilerek, "Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için AS Monaco ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. AS Monaco'nun sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi.

Kaynak: AA

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