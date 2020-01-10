Galatasaray'da Onyekuru kamp kadrosuna alınmadı

10.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:38

Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı kadrosuna alınmadı.

Sezonun 2'nci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam edecek olan Galatasaray'da kamp kadrosu da netleşti. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda ağır enfeksiyon geçiren 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Henry Onyekuru yer almadı. Kadrodaki isimler şöyle:

Kaynak: DHA

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina."ANTALYA'DA İKİ HAZIRLIK MAÇIÖzel uçakla bugün Antalya'ya gidecek Galatasaray, 14 Ocak Salı gününe kadar kamp çalışmalarını burada sürdürecek. Antalya'da iki hazırlık maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 16.00'da TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Galatasaray, 2'nci hazırlık maçını ise TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı 11 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynayacak.Kamp hazırlıkları sonrası Salı günü Trabzon'a uçacak Galatasaray, ardından kara yoluyla Rize'ye geçerek Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Çaykur Rizespor ile 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı maç için Rize'de kampa girecek.