Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Süha Gür - Spor
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Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, futbolcularından Omar Elabdellaoui'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, futbolcularından Omar Elabdellaoui'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Omar Elabdellaoui'nin karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı kaydedildi.

AA / Süha Gür - Spor

Aytemiz Alanyaspor, Omar Elabdellaoui, Galatasaray, Futbol, Spor, Haber

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