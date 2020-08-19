Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ilk antrenmanına çıktı Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı.

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman yaptı. Yeni transfer Norveçli Omar Elabdellaoui de takımla ilk idmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki sabah antrenmanına dikey ve yatay öne doğru sıçrama testleri ile başlandı. Daha sonra açık havada tesis içinde özel olarak ayrılan yeşil alanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılılar akşamüstü yapılan antrenmana ise ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım halinde uygulanan teknik driller üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 hedefli oyunlar oynandı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Galatasaray'da yeni transfer 28 yaşındaki defans oyuncusu Omar Elabdellaoui de takımla beraber çalışmalara katıldı.Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA