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Galatasaray'da olağan yönetim toplantısı yapıldı

Galatasaray'da olağan yönetim toplantısı yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı sebebiyle dün gerçekleştirilemeyen yönetim kurulu olağan toplantısı, bugün yapıldı.

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı sebebiyle dün gerçekleştirilemeyen yönetim kurulu olağan toplantısı, bugün yapıldı.

Sarı kırmızılı kulüpte haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Dün Adana Demirspor karşılaşması olduğu için gerçekleştirilemeyen toplantıda mevcut durumun değerlendirmesi yapılırken, gelecek planları gözden geçirildi. Galatasaray'da geçen hafta Sportif A.Ş.'deki görevinden istifa eden ancak dernekteki görevine devam ettiğini açıklayan Rezan Epözdemir, yönetim kurulu toplantısına katılmadı.


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Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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