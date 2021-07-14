Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı, 27 Temmuz'da yapılacak
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Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı, 27 Temmuz'da yapılacak

Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı, 27 Temmuz'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısının 27 Temmuz Salı günü yapılacağı açıklandı.

Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısının 27 Temmuz Salı günü yapılacağı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre toplantı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonunda, saat 15.00'te başlayacak.

Kulüp Başkanı Burak Elmas'ın gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili bilgi sunacağı toplantıda, ağustos ayı divan kurulu toplantısının yapılıp yapılmaması karara bağlanacak ve kulübü ilgilendiren güncel konular görüşülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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