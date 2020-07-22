Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı 25 Temmuz'da yapılacak Galatasaray Kulübü, temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısının 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısının 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Temmuz ayı olağan divan toplantımız, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30'da on-line olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır." denildi.

Kaynak: AA