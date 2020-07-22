Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı 25 Temmuz'da yapılacak
Galatasaray Kulübü, temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısının 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
22.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:14
Galatasaray Kulübü, temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısının 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Temmuz ayı olağan divan toplantımız, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30'da on-line olarak video konferans yöntemi ile yapılacaktır." denildi.
Kaynak: AA