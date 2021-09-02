Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı

Galatasaray'da 25 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı.

Galatasaray'da 25 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün, transferinde eski kulübü Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilaf nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sezon başında Oğulcan Çağlayan'a lisans vermedi.

Galatasaray Kulübünün, yasal süreci devam ettirerek, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Oğulcan Çağlayan'a verilen bir milyon 200 bin avro ve 506 bin 275 lirayı Çaykur Rizespor'a ödemesiyle TFF, sezonun geride kalan bölümünde forma giyemeyen sarı-kırmızılı futbolcunun lisansını çıkardı.

Oğulcan Çağlayan transferinde Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası verdi. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onadı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmazken, Galatasaray Kulübü ve Oğulcan Çağlayan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar