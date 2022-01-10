Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Galatasaray Kulübü, 12 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan ocak ayı divan kurulu toplantısının artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 29 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, 12 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan ocak ayı divan kurulu toplantısının artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 29 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak Çarşamba günü Nef Stadı'nda gerçekleştirileceği duyurulan ocak ayı divan kurulu toplantısının, artan Kovid-19 vakaları ve çok hızlı yayılan varyantları gerekçesiyle 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak ocak ayı divan kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı kaydedildi.
??Kaç doz #aşı oldunuz?— Haberler (@Haberler) January 8, 2022
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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