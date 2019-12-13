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Galatasaray'da Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

13.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:51
Galatasaray'da Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

'da Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray Profesyonel A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."


Kaynak: DHA
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