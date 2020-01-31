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Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.

31.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:34
Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.

Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, Nzonzi'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.

Kaynak: AA
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