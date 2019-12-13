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Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı

Galatasaray'da Fransız oyuncu Steven Nzonzi, disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

13.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:56
Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı

'da Fransız oyuncu Steven Nzonzi, disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Profesyonel A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır "denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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