Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika, Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika, Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sekidika'nın Belçika ekibine bir senelik geçici transferi için anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar