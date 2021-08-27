Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı
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Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı

Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika, Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika, Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sekidika'nın Belçika ekibine bir senelik geçici transferi için anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı - Haberler Spor
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