Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim toplantı yaptı! İşte Galatasaray'ın açıklaması;Bugün saat 15.00'te Başkanımız Mustafa Cengiz başkanlığında 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

İşte Galatasaray'ın açıklaması; Bugün saat 15.00'te Başkanımız Mustafa Cengiz başkanlığında 2. Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktörümüz Fatih Terim'in katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda geride kalan sezonun değerlendirmesi ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kaynak: Hürriyet