Galatasaray'da Muslera Endişesi!

Uruguaylı her ne kadar kalacağını söylese de, yönetim henüz yeni sözleşme için girişimde bulunmadı.



Son aday Corchia



Tete'nin de Lyon'la anlaşmasıyla, Galatasaray'ın sağ bekte bir alternatifi daha azaldı. Cim Bom, Lille'in 26 yaşındaki Fransız futbolcusu Corchia ile artık daha yakından ilgileniyor.



Maicon'a tam not



Cim Bom'a 8 milyon Euro bonservis bedeline mâl olan Maicon, idmanlarda ve hazırlık maçında ortaya koyduğu performansla şu ana kadar tam not aldı. Güçlü fiziği, yerinde hamleleri ve hava hakimiyetiyle Sambacı, Aslan'a ilaç gibi geldi.



(Fanatik)