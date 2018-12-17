Galatasaray'da Muhalefet Yeni Başkan Arıyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemdeki çıkışları ve aldığı cezaların ardından muhalefet kanadı harekete geçti, yeni başkan arıyor.
Galatasaray'da bir kaynama var… Mustafa Cengiz'in yaptığı çıkışlar, son dönemde üst üste aldığı cezalar, kendisine eski başkanların yaptığı uyarılara kulak asmaması ciddi anlamda sıkıntıya neden oldu.
Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, yeni bir oluşum için eski başkanlar Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek'le dirsek temasına geçti. Özbek'in hevesli olmasına rağmen Kıraç'ın onu durdurduğu ve camia içinden başka bir ismin arkasında birleşilmesi durumunda maddi anlamda destek istedi.
ÜNLÜ İSİMLERLE GÖRÜŞÜYOR
Kıraç'ın Faruk Süren, Ali Dürüst, Adnan Öztürk ve Burak Elmas'la da fikir teatisinde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Özellikle Mart ayında takımın durumunun yeni bir kongre çağrısı için önemli olacağı da camia içinde ciddi ciddi seslendirilenler arasında.
(Foto Spor)
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dursuna 3 yıl boyunca niye kimse sesini çıkarmadı adam galatasarayı savunsun başarılı olsun savunan adam hiç bir zaman başarısız olmaz galatasaray taraftarı forvet alınmadığı için biraz kırgın . hani o galatasaray için burdayız diyen liseli yaşlı liseliler bunu fırsat bilip açığından faydalanmak istiyorlar herşey bu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Galatasaraylılar algıyla Türk futbolunu yönetmeye çalışıyorlar. Her yıl MHK yi algıyla yönettiler. Bu algıcıların başında Ali Dürüst var. Bu sene VAR olunca geselilerin işine gelmedi. VARı iptal ettirmeye çalışıyorlar. Tüm çabalar bunun için VAR geldi kel göründü bu cinconların.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Galatasaraylılar algıyla Türk futbolunu yönetmeye çalışıyorlar. Her yıl MHK yi algıyla yönettiler. Bu algıcıların başında Ali Dürüst var. Bu sene VAR olunca geselilerin işine gelmedi. VARı iptal ettirmeye çalışıyorlar. Tüm çabalar bunun için VAR geldi kel göründü bu cinconların. :))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İnan Kıraç halan her şeye karışmaya devam ediyormu? Allah rızası için artık köşenize çekilin bir şeye''de karışmayın.Cevap Yaz Yayından Kaldır