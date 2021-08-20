Galatasaray'da Müge Erdem'e yeni görev

Galatasaray'da 16 yıldır kadın basketbol takımının genel menajerlik görevini yürüten Müge Erdem, altyapı idari koordinatörlüğüne getirildi.

Galatasaray'da 16 yıldır kadın basketbol takımının genel menajerlik görevini yürüten Müge Erdem, altyapı idari koordinatörlüğüne getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçmişte kazandığı önemli birikim ve tecrübesini Galatasaray Altyapı İdari Koordinatörü olarak geleceğin şampiyon kadrolarında oynayacak sporcuların yetişmesi için kullanacak olan Müge Erdem'e yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, 1986'da Galatasaray'da sporcu olarak basketbol kariyerine başlayan Müge Erdem'in sarı-kırmızılı takımla 4 kez lig şampiyonluğu yaşadığı kaydedildi.

2005'te Galatasaray Kadın Basketbol A Takım Genel Menajeri olarak tekrar kulübe dönen Erdem'in aralıksız olarak 16 yıl bu görevi sürdürdüğü aktarıldı. Galatasaray'ın söz konusu 16 yılda, 2 kez Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 5 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 kez FIBA Avrupa Kupası ve 1 kez de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadığı vurgulandı.

Erdem'in yerine Banvit ve Teksüt Bandırma'nın yanı sıra Galatasaray'da da görev yapan Alper Okumuş'un getirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay